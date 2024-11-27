Закулісні ігри влади: хто стоїть за інтригами навколо будівлі на бульварі Шевченка, прикриваючись інтересами ветеранів

Вчорашня пресконференція у Тернопільському прес-клубі, присвячена проблемам навколо будівлі на бульварі Тараса Шевченка,17, пройшла спокійно і конструктивно. Ті, хто очікував бурхливих суперечок і взаємних звинувачень між ветеранами та освітянами, помилилися.

Разом з тим журналісти почули низку фактів, що вказують на ймовірні залаштункові ігри представників влади, які вирішили прикритися інтересами ветеранів.

На початку коротко нагадаємо суть справи. У приміщенні на бульварі Шевченка, 17, у Тернополі довгий час працювала обласна телерадіокомпанія ( відтак -Суспільне телебачення). А два роки тому обласна рада передала його в користування мистецькому фаховому коледжу імені Соломії Крушельницької, для якого приміщення особливо цінне наявністю там великого залу зі сценою та чималою кількістю кімнат із спеціальною звукоізоляцією. І ось нещодавно у різних медіа почали з’являтися повідомлення, що та ж облрада вже хоче забрати будівлю у навчального закладу і передати його управлінню з питань ветеранської політики Тернопільської обласної військової адміністрації для створення там багатофункціонального простору для ветеранів області. Після цього студенти коледжу навіть вийшли на акції протесту…

Першою на пресконференції виступила директорка департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Світлана Байталюк. Зазначивши, що питання створення такого простору для військових та ветеранів дуже актуальне і справді йде пошук відповідного місця, вона разом з тим повідомила, що ОВА не підтримує вибір будівлі на бульварі Шевченка, 17. Зокрема, тому, що не вважає, що спільне перебування коледжу та ветеранів там є доцільним, та тому, що приміщення внесене в Єдину базу освітніх закладів, тож потрібне узгодження з Міністерством освіти і науки. Тому ОВА звернулася до облради щодо пошуку альтернативного приміщення.

Голова Ради ветеранів Тернопільської області Олег Любінський детально розповів про те, як у представників ветеранської спільноти виникла ідея розглянути для своїх потреб будівлю на бульварі Шевченка, 17. Помітили, мовляв, що вона постійно зачинена ( як стало відомо пізніше, там немає опалення, тож проводити заняття в холодну пору просто неможливо-ред.), попросили керівника коледжу відчинити, щоб оглянути, відтак побачили, що там багато порожніх приміщень, які потребують ремонту, але цілком підійшли б для облаштування Дому ветеранів. Після чого вирішили звернутися до облради з пропозицією взяти ці приміщення в оренду. Але йшлося, як пояснив Олег Любінський лише про ту частину, яку коледж не використовує, а не про всю будівлю.

Позицію ветеранської спільноти оприлюднював на пресконференції і ще один її представник, учасник бойових дій Дмитро Харчук. «Ветерани не збираються воювати з дітьми! – сказав, зокрема, він. – Від жодного ветерана не було ініціатив кудись залізти і щось у когось забрати, тим більше у дітей. Це апріорі якась утопія. Не для того ми воювали! Але очевидно, що хтось хоче цю ситуацію використати, і хоче нас стравити. Тому дуже круто, що ми тут зустрілися. І ми будемо зустрічатися ще не раз». Також Дмитро Харчук ознайомив з певними планами на майбутнє, в яких йому бачиться і успішна, навзаєм потрібна та корисна, співпраця тернопільських ветеранів з мистецьким коледжем.

Від навчального закладу виступав його викладач, музикант та культурний діяч Андрій Мазепа. «Нас втравили в це без нашого відома, – розповів він. – 4 листопада ми зі ЗМІ дізналися, що колишнє приміщення ТТБ передають ветеранам. Нас обурило, що чому це колишнє приміщення ТТБ, а не діюче коледжу, було дивно, що ветеранам, а найбільш дивно, що ми дізнаємось про це зі ЗМІ. Тож ми вирішили зібрати екстрені збори трудового колективу, щоб обговорити це питання, і запросили депутатів облради, щоб вони нам пояснили, що відбувається. В той же день, коли про незрозуміле для нас рішення написали у ЗМІ, ми отримали лист від заступника голови Тернопільської обласної ради Володимира Болєщука з повідомленням про депутатську пропозицію передати будівлю в оренду управлінню ветеранської політики ОВА (Андрій Мазепа зачитав цей лист-ред.). І що ми маємо 2 дні, щоб надати свої пропозиції. Виконуючим обов’язки директора коледжу Сергієм Маловічком у відповідь було направлене юридичне обґрунтування, що, згідно закону, заклад не має права надавати приміщення в оренду організаціям і структурам, які не ведуть освітню діяльність. І на цьому все. Більше з нами ніхто ніяких розмов не вів і не намагався знайти якісь компроміси…».

Андрій Мазепа в свою чергу підкреслив, що коледж не хоче і не збирається конфліктувати з ветеранами. Тим більше, що під час зустрічі з ними ще перед пресконференцією виявилось, що ніхто з них не пропонував забирати у коледжу приміщення, а йшлося лише про оренду його частини. Далі він повідомив про наявність проєкту рішення облради щодо створення обласного Дому ветеранів як комунального підприємства, де в одному з пунктів йдеться про вилучення нерухомого майна коледжу і передачу його цьому КП. За словами Андрія Мазепи, цей проєкт чомусь приховали і від керівництва та колективу коледжу, і від ветеранів, що обурює і є дуже підозрілим. Тож він закликав журналістів провести розслідування цієї справи. Та висвітлювати її хід об’єктивно, без маніпуляцій та спекуляцій на руку тим поки що невідомим, хто роздмухує цей конфлікт. До цього заклику приєднався і Дмитро Харчук.

З тим, що комусь вигідно роздмухувати конфлікт навколо приміщення між ветеранами і навчальним закладом, погодився і присутній на пресконференції депутат Тернопільської обласної ради Іван Бугай. «Ми не хочемо відчужувати приміщення у коледжу. Якщо можливе їх співіснування з ветеранами під одним дахом – ми будемо раді і надамо допомогу по облаштуванню. Якщо ж ні – треба шукати інше місце», – сказав він.

Гості прес-клубу відповіли на запитання журналістів. Однак на головне для всіх запитання відповідь ще потрібно знайти – хто саме, огидно прикриваючись потребами ветеранів, планує якісь свої оборудки стосовно такого привабливого комунального приміщення в центрі міста?

Трансляцію пресконференції можна подивитися за посиланням

https://www.facebook.com/pressclub.te.ua/videos/9108317095880328

Джерело: Тернопільський пресклуб