Закопав ногами і кинув помирати: на Чортківщині виявили тіло на узбіччі дороги

Тіло невідомого чоловіка на узбіччі дороги в селі Гадинківці о 20:40 15 лютого виявив водій, який проїжджав поруч. “Потерпілий не подає ознак життя, а обличчя в крові”, – про це він повідомив на лінію “102”.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що загиблий – житель села Гадинківці 1962 року народження. Судово-медичний експерт, який оглядав чоловіка повідомив, що на обличчі численні синці та крововиливи, а також присутній різкий запах алкоголю.

Тіло жителя Чортківського району направили на судово-медичну експертизу, результати якої підтвердили, що смерть настала в результаті численних внутрішніх гематом.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили, що до смерті чоловіка причетний 34-річний односелець. Чоловіки розпивали спиртні напої, а потім разом йшли додому. Підозрюваний допомагав йти товаришу і періодично завдавав йому тілесні ушкодження. Коли знайомий впав, він ще кілька разів вдарив його по тілу і пішов.

Від отриманих травм 62-річний житель села Гадинківці помер. Місцеперебування підозрюваного оперативники Чортківського районного відділу поліції встановили. У скоєному він зізнався. Йому вже оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) ККУ та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.