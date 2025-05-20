Заказнику на Тернопільщині повернули 2 гектари землі

За позовом Тернопільської окружної прокуратури суд припинив право власності міськради на 2 га землі у межах заказника «Серетський».

Господарський суд Тернопільської області задоволив позов Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою площею 2 га, яка розміщена в межах гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський».

Цим рішенням визнано незаконною та скасовано державну реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі, скасовано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень державну реєстрацію права власності Тернопільської міської ради, припинивши право комунальної власності на вказану земельну ділянку.

Прокурори окружної прокуратури встановили, що з державної власності незаконно вибули землі площею 2 га заказника «Серетський». Вони були передані до комунальної власності Тернопільської міської ради як землі сільськогосподарського призначення. Проте, оскільки ці ділянки є землями природно-заповідного фонду, вони мають належати державі, відтак Тернопільська окружна прокуратура звернулась з позовом до суду, який задоволено. Рішення суду ще не набрало законної сили.