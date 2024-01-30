Захисник з Тернополя, котрий втратив на фронті обидві руки, малює картини

Тернополянин Володимир Симанишин із перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну. Внаслідок вибуху отримав важкі поранення.

Зокрема, втратив кисті обидвох рук. Незважаючи на це, чоловік творить – малює картини.

Про тернополянина із неймовірною силою духу розповіла у соцмережі Раїса Коляда.

“Є люди, які надихають, які своїми прикладом незламності мотивують. Володимир Симанишин – захисник, який втратив дві руки, готується до протезування, а в процесі малює такі дивовижні картини. “Коли є бажання, нічого неможливого тоді немає”, – написала жінка.

У день, коли почалося повномасштабне вторгнення, Володимир Симанишин був закордоном. Коли дізнався, що Україна у небезпеці – вирішив повернутися і стати на її захист. На жаль, вибух боєприпасу назавжди змінив його життя. Чоловік дивом вижив, проте отримав контузію та численні поранення. Травмоване око, стегно, вухо та обличчя. Лікарі були змушені ампутувати йому кисті обох рук.

Аби допомогти країні, Володимир пожертвував своїм здоров’ям. Зараз допомога потрібна йому.

“Я сів у нічний автобус, попросив рідних і друзів молитись за мене, і прибувши до України, відправився у військкомат. Я не мав жодного військового досвіду, але знав – я потрібен своєму народу. Зараз підтримка потрібна мені. До мене по трохи повернувся зір, потрохи загоюються рани, але тепер доведеться вчитись жити без рук. Я знаю, життя не закінчилось, починається новий важкий його етап, і воно вже ніколи не буде таким, як було. Маю надію отримати якісне протезування та своєчасну реабілітацію. Буду вдячний за вашу допомогу, без якої мені не обійтись”, – написав чоловік.

Реквізити для допомоги захиснику:

4149 6090 1134 8499

Володимир Симанишин

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