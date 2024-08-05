Захисник з Тернопільщини отримав “Золотий хрест” від головнокомандувача ЗСУ

Захисника з Тернопільщини Івана Сміха генерал-полковник Олександр Сирський нагородив почесною відзнакою – Золотим Хрестом.

Старший солдат Іван Сміх став на захист України у перший день війни, 24 лютого 2022 року, повідомляють у Підгаєцькій міській раді. Він служить в 115-й окремій самохідній артилерійській батареї, відомій як “Народжені вогнем і мечем”.

“З вдячністю звертаємося до всіх Захисників нашої країни за їхню мужність і самовідданість. Завдяки вашим героїчним діям та непохитному духу наша держава зберігає незалежність і територіальну цілісність. Ви є справжніми Героями нашого часу, і ми щиро вдячні за ваш неоціненний внесок. Від усієї громади висловлюємо глибоку вдячність всім Захисникам за їхню героїчну службу. Ваші зусилля та самопожертва є неоціненними для нашої країни. Ви надихаєте нас своєю відвагою і незламністю.

Слава Україні! Героям слава!” – йдеться у повідомленні.