Захисник 105-ї бригади ТРО з Тернопільщини отримав “Лицарський Хрест”

Солдат 82 батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Роман Середа з Тернопільщини отримав “Лицарський Хрест” від міністра оборони України. Воїн відзначився під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку у Харківської області.

Медаллю “Лицарский хрест” нагороджуються військовослужбовці ЗСУ, які проявили виняткову хоробрість в умовах з ризиком для життя. Розповідь мужнього бійця з Тернопільщини опублікували на сторінці 105-ї бригади ТРО.

“Зранку розпочався масований артилерійський обстріл ворога по всій лінії оборони з одночасним скиданням ворогом боєприпасів з безпілотників. Потім штурмові дії ворога наших позицій, – пригадує військовий Роман Середа.

“Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу отримав поранення – контузію. Самостійно надав собі допомогу і продовжив бій. Через деякий час бронебійна ворожа куля пробила мій бронежилет, чохол в якому знаходились бронеплити порвався на двоє і бронежилет злетів з мене. На «бронику» знаходились, підсумок з трьома магазинами, аптечка та два турнікети, кровоспинні також злетіли. Після тривалої стрільби мій автомат заклинив і перестав стріляти, самостійно я його не зміг полагодити тому застосовував все що міг, аби відстрілюватися. Коли ми із побратимом побачили, що ворог, в якого була чисельна перевага, практично нас взяв в кільце, а зброя уже була не дієздатною ми прийняли рішення відходити в бік річки Оскіл через болото”.

Роман з побратимом відходили і побачили, як ворожим артилерійським попаданням було знищено бліндаж в якому вони щойно знаходились.

“Противник продовжував нас переслідувати, але ми їх закидали гранатами при наближенні, що зупинило подальше вороже просування та дало нам змогу перейти впритул до річки. Перепливаючи водойму я допоміг побратиму, він теж був поранений і самотужки не міг переплисти її, бувало тягнув нас обох на дно, але ми перепливли та добралися до позицій Збройних Сил України”, – зазначив боєць.