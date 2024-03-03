Захисниця з Тернопільщии отримала нагороди від Головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони

Захисниця «Ластівка» з Тернопільщини отримала нагороду від Головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони України.

Олеся Рейда із сеа Борсуки – смілива та відважна захисниця, що стала на захист волі та свободи України у війні проти окупанта у вересні 2022 року. Вона, із позивним «Ластівка», стала однією із десяти жінок у десантно-штурмовому батальйоні 95 бригади ДШВ. Про це повідомляють на сторінці Борсуківської громади.

“Війна – страшна і надзвичайно складна, як фізично так і моральна і, безперечно, не кожен здатен витримати, перенести та пережити усе, на що «багата» війна. Неймовірну пошану та повагу заслуговує кожен, хто у лавах ЗСУ, а особливо – жінки, які на рівні із чоловіками перебувають на полі бою, виконують бойові завдання та несуть на собі немислиму відповідальність не лише своє життя, а й життя своїх побратимів”, – ідеться у повідомленні.

«Ластівка» отримала свої заслужені нагороди від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та міністра оборони України Рустема Умерова за зразкове виконання службових обов’язків: заохочувальну відзнаку Міністерства оборони України – медаль «Захиснику України» та медаль «Хрест пошани» за бездоганну сумлінну службу. Від командира оперативно-тактичного угруповання «Лиман» отримала відзнаку «Знак доблесті».