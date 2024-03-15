Захищав Батьківщину ще під час АТО: на фронті загинув воїн з Тернопільщини

В смутку скалатська громада… Захищаючи рідний дім та Україну загинув солдат ЗСУ, житель с. Панасівка – Миколюк Петро Іванович 15.07.1981 року народження, повідомили на сторінці громади.

Петро Іванович брав участь в антитерористичній операції і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції., а на весні 2022 року знову пішов захищати Україну від російського агресора.

Захищати свій дім, свою родину, односельчан, “бо хто, як не я”- він завжди говорив..

Спочатку служив у 44 бригаді, а осінню 2023 року був переведений у 33 бригаду старшим механіком-водієм.