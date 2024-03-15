Захищав Батьківщину ще під час АТО: на фронті загинув воїн з Тернопільщини

В смутку скалатська громада… Захищаючи рідний дім та Україну загинув солдат ЗСУ, житель с. Панасівка – Миколюк Петро Іванович 15.07.1981 року народження, повідомили на сторінці громади.
Петро Іванович брав участь в антитерористичній операції і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції., а на весні 2022 року знову пішов захищати Україну від російського агресора.
Захищати свій дім, свою родину, односельчан, “бо хто, як не я”- він завжди говорив..
Спочатку служив у 44 бригаді, а осінню 2023 року був переведений у 33 бригаду старшим механіком-водієм.
До останнього подиху був вірний присязі та гідно виконував свій військовий обов’язок,.
Люди в селі відгукуються, як про добросовісного, жартівливого, завжди телефонував і цікавився життям села, односельчан…. Був прихильним і лагідним у спілкуванні!
Господи, прийми новопредставлену душу і осели її вічному твоєму домі !
Розділяємо біль втрати та Співчуваємо сестрі яка залишається без брата, родині, сусідам,друзям, однокласникам, односельчанам!
Низький уклін тобі Героє України!