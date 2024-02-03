Захворюваність на ГРВІ та COVID-19 зростає: Тернопільщина на межі епідпорогу

На Тернопільщині продовжує зростати кількість захворілих на ГРВІ та COVID-19. На кінець січня зареєстровано перевищення епідемічного порогу в Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

За попередній тиждень, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 185 402 українці, з них 96 120 — діти віком до 17 років.

Діагноз «COVID-19» встановлено протягом тижня 3 492 пацієнтам. До лікарень госпіталізовано 6 120 людей, з них 2 607 — діти.

Медики повідомили про 34 летальні випадки серед хворих на коронавірусну інфекцію та вісім — серед хворих на грип. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19.

У пʼяти областях — Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській — середній рівень. В інших регіонах — неепідемічний рівень.