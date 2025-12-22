Захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 пішла на спад на Тернопільщині

За останній тиждень на Тернопільщині захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 склала 401,8 випадків на 100 тисяч населення (4092 особи), що майже на пів відсотка менше, ніж попереднього тижня.

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

“За останній тиждень загальна захворюваність склала 401,8 випадків на 100 тисяч населення (4092 особи). Кількість госпіталізованих зросла на 9,8% — госпіталізовано 145 осіб, із них 78 дітей. Зареєстровано 11 випадків COVID-19 серед дорослих, що на 57,1% більше, ніж минулого тижня”, — йдеться у повідомленні центру.

Питома вага дітей серед хворих становила 59,2%, школярів — 62,8% від усіх хворих дітей. Центр наголошує, що вакцина проти COVID-19 доступна безоплатно, і радить подбати про здоров’я, щеплюючись, щоб захистити себе та близьких.