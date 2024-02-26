Захворіла 5361 особа: епідситуація на Тернопільщині

За останній тиждень (19.02.–25.02.2024р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 11,5% (5361 випадок проти 6059). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 54% (2896 ос.), школярів – 63,7% від усіх захворілих дітей (1846 ос.). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності серед дітей на 11,3%, серед школярів – на 10,6%. Госпіталізовано за звітний тиждень 163 особи, із них 71 дитина (43,6%). Кількість госпіталізованих зменшилась на 21,3% (госпіталізовано на 7 тижні 207 осіб).