Захворіла 5361 особа: епідситуація на Тернопільщині

Інформуємо про результати моніторингу за грипом, ГРВІ та COVID-19 станом на 26.02.2024 року. Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останні 7 днів склала 526,4 випадки на 100 тисяч населення (захворіло 5361 особа), що на 0,3% вище рівня епідемічного порогу, та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, розповіди у Тернопільському обласному ценрі котролю та профілактики хвороб
За останній тиждень (19.02.–25.02.2024р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 11,5% (5361 випадок проти 6059). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 54% (2896 ос.), школярів – 63,7% від усіх захворілих дітей (1846 ос.). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності серед дітей на 11,3%, серед школярів – на 10,6%. Госпіталізовано за звітний тиждень 163 особи, із них 71 дитина (43,6%). Кількість госпіталізованих зменшилась на 21,3% (госпіталізовано на 7 тижні 207 осіб).
За тиждень зареєстровано 33 випадки захворювання на COVID-19, що складає 0,6% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше від минулого тижня на 21,4% (33 випадки проти 42). З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей віком до 18 років становить 3%.
За останній тиждень в області зареєстровано 2 летальних випадки внаслідок ускладнень від: 1 – лабораторно підтверджений грип А (43 роки), 1 – COVID-19 (82 роки).
З початку епідсезону зареєстровано всього 18 летальних випадків внаслідок COVID-19, з них серед осіб старше 65 років – 15 випадків, не щеплених від COVID-19 – 16 та 1 летальний випадок внаслідок грипу А, не щеплений від грипу.
Станом на 26.02.2024р. щеплено проти грипу 4246 осіб.