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Загинув за мир в Україні: сьогодні на Тернопільщині попрощаються із Героєм

11.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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11 червня Тернопільщина попрощається із захисником України Володимиром Росипко, який загинув 6 червня 2024 року на Запоріжжі.

Про гірку втрату ще одного мужнього воїна напередодні повідомив мер Збаража Роман Полікровський.

Володимир Росипко, 1970 року народження, служив старшим солдатом, стрільцем-санітаром. Його життя трагічно обірвалося під час ворожого обстрілу на Запорізькому напрямку.

Чин похорону відбудеться 11 червня об 11:00.

“Просимо гідно провести в останню путь земляка, який віддав життя за нашу незалежність,” – звернувся Роман Полікровський до громади.

Вічна пам’ять Герою!

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Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, Збаразька громада, Володимир Росипко

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