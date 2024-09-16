Загинув полонений 27-річний захисник з Тернопільщини

Знову гірка звістка надійшла на Тернопільщину, стало відомо, що у ворожому полоні помер захисник з Тернопільщини Павло Дмитраш.

27-річний воїн був родом із села Пастуше. Від 9 січня цього року вважався зниклим безвісти. Батьки до останньої миті вірили, чекали, сподівалися, що все буде добре.

Згодом надійшла звістка – Павло у полоні. Шанси на обмін є завжди, тож віра у повернення сина тільки зросла. Втім, не судилось. Молодий хлопець загинув у московській неволі, а бездиханне тіло вдалося ідентифікувати серед багатьох інших, що передали окупанти, лише тепер.

Про це розповіли на сторінці Чортківської міської ради.

Павло Дмитраш – випускник Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Своє життя хлопець вирішив поєднати із прекрасним – музикою. Працював у німецькому цирку Circus Krone, а з 2021 року став ударником гурту «Брати Станіслава» та Івано-Франківської обласної філармонії імені Ірини Маланюк.

Але війна все змінила та змусила молодого хлопця стати воїном. Павла призвали на службу 7 червня 2023 року. Він був командиром 2 відділення 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Під час виконання бойових завдань поблизу Новомихайлівки Покровського району, що на Донеччині, 9 січня 2024 року Воїн зник безвісти. Згодом стало відомо, що Павло у полоні.

Перша ДНК-експертиза вселила у батьках непевність у результатах, сподівання, що це таки тіло не їхнього сина. Друга експертиза підтвердила – це Павло… У лікарському свідоцтві зазначена причина смерті – пневмонія, що характерно для наших воїнів, які на собі відчули, що таке російський полон.

Співчуваємо рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою…