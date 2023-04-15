Загинув 43-річний Герой з Тернопільщини: свій останній бій воїн прийняв на Харківщині

Сумна звістка знову сколихнула Тернопільщину – на щиті повертається до рідної домівки Андрій Петрович Яценюк (1980 року народження), з Матвіївець Великодедеркальської громади. Про сумну новину повідомили у Великодедеркальській об’єднаній територіальній громаді.

Андрій Яценюк загинув 12 квітня 2023 року, виконуючи бойове завдання із захисту Батьківщини від агресора, поблизу населеного пункту Іванівка на Харківщині.

“Висловлюємо щирі співчуття сім’ї загиблого Героя… Нехай його душа оселиться в Царстві Небеснім, де всі праведні спочивають… Ісус за наші гріхи помер на Хресті, а наші захисники віддають життя за нас сьогодні. Біль, сум, горе…”, – йдеться в повідомленні селищної ради.