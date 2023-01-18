“Загинуло керівництво МВС”: у Броварах біля дитячого садочку впав гвинтокрил (фото)

У Броварах Київської області 18 січня впав вертоліт.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

“Щойно на об’єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З’ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС і всі служби вже на місці”, – написав він.

Речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова повідомила в коментарі “Суспільному“, що поблизу дитячого садка у Броварах упав вертоліт, виникла пожежа. Людей евакуювали.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба поінформував у Telegram, що вертоліт упав поруч із дитячим садком і житловим будинком. Він додав, що є постраждалі.

“Це просто жах, все довкола затягнуте димом і горить, чутно крики”, – пише телеграм-канал “Реальний Київ”.