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“Загинуло керівництво МВС”: у Броварах біля дитячого садочку впав гвинтокрил (фото)

18.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Україна

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У Броварах Київської області 18 січня впав вертоліт.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.
“Щойно на об’єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З’ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС і всі служби вже на місці”, – написав він.

Речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова повідомила в коментарі “Суспільному“, що поблизу дитячого садка у Броварах упав вертоліт, виникла пожежа. Людей евакуювали.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба поінформував у Telegram, що вертоліт упав поруч із дитячим садком і житловим будинком. Він додав, що є постраждалі.

“Це просто жах, все довкола затягнуте димом і горить, чутно крики”, – пише телеграм-канал “Реальний Київ”.

 

Джерело: За Збручем

Теги: впав вертоліт

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