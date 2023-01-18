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Головна / Україна / “Загинуло керівництво МВС”: у Броварах біля дитячого садочку впав гвинтокрил (фото)
18.01.2023
Роман Васильович
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Новини, Україна
Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.
“Щойно на об’єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З’ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС і всі служби вже на місці”, – написав він.
Речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова повідомила в коментарі “Суспільному“, що поблизу дитячого садка у Броварах упав вертоліт, виникла пожежа. Людей евакуювали.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба поінформував у Telegram, що вертоліт упав поруч із дитячим садком і житловим будинком. Він додав, що є постраждалі.
“Це просто жах, все довкола затягнуте димом і горить, чутно крики”, – пише телеграм-канал “Реальний Київ”.
Джерело: За Збручем
Теги: впав вертоліт
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