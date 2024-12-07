Загиблі захисники зі Збаражчини отримали посмертно найвищу відзнаку громади – «Хрест Святого Юрія»

На честь Дня Волонтера та Збройних Сил України у залі Збаразького ліцею № 2 відбулись урочисті заходи з вшанування полеглих за українську свободу земляків – тих, хто загинув на київському Майдані, в АТО, у російсько-українській війні.

Для матерів, дітей, усіх рідних загиблих Героїв, неможливо знайти слів розради, які б загоїли їхні глибокі душевні рани від страшної втрати. Ми можемо лише молитися, щоб Бог допоміг полегшити ці страждання. Маємо пам’ятати завжди про жертовність захисників, які з правдивої любові до ближніх, до України віддали найбільшу свою цінність – власне життя. Ми з вдячністю схиляємо голови перед кожним воїном, який сьогодні мужньо боронить українську державу зі зброєю в руках, незважаючи на втому, холод, недоспані ночі.

На слова невимовної вдячності заслуговують і невтомні волонтери, які активно і безперервно допомагають фронту з перших днів війни. Бажаю усім незламної віри, міцності духу і тіла та оптимізму. Бог добрі справи робить руками людей, і власне наших військових, які боронять наш край можна порівняти із святим Юрієм-змієборцем, який нещадно і безстрашно нищив підступного змія, так і наші Герої знищують ворога. Саме тому у нашій громаді нещодавно запроваджено нову найвищу відзнаку Збаразької міської ради за проявлені військову звитягу та героїзм – «Хрест Святого Юрія».

Нею нагороджено посмертно усіх наших загиблих захисників. Сьогодні мав надзвичайно почесну, але й дуже високу місію – вручити ці особливі відзнаки родичам Героїв. Переживаючи величезні втрати, все ж маємо бути єдиними у боротьбі з ворогом, адже єдність – це сильна щброя. Впевнений, що Господь руками наших воїнів принесе нам Перемогу, усі жертви будуть не марними, Україна обов’язково постане з руїн, відбудується і розквітне, стане такою, про яку мріємо. Низький уклін нашим воїнам!

Також вдячний талановитим працівникам Центру культури і дозвілля за зворушливі пісенні виступи, за мистецтво, яке додає наснаги до життя і надихає не складати рук у цей тяжкий для нас усіх час. – пише у “Фейсбук” міський голова Збаража Роман Полікровський.