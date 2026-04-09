Поблизу Тернополя виявили мертвих тварин: триває перевірка

Повідомлення на «гарячу лінію» надійшло 8 квітня 2026 року. Йшлося про загибель лошати і собаки.

Фахівці оперативно виїхали на місце та підтвердили інформацію.

До реагування долучили поліцію, органи місцевого самоврядування та ветеринарну службу.

Було проведено відбір матеріалів для лабораторних досліджень, щоб встановити причини загибелі тварин.

Подальші дії

За рішенням протиепізоотичної комісії:

організовано утилізацію тварин відповідно до вимог

тривають перевірки та з’ясування обставин події

Заклик до мешканців

Жителів просять повідомляти будь-яку відому інформацію щодо інциденту за телефоном:

+380 96 802 83 51 (анонімність гарантується)

Фахівці наголошують, що оперативна інформація допомагає швидко реагувати та запобігати можливим загрозам.

