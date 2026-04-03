Масова загибель тварин на Тернопільщині: у Касперівцях за годину знайшли мертвими 13 котів

У селі Касперівці на Тернопільщині за короткий час виявили 13 мертвих котів. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливе умисне отруєння тварин.

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції області, відомості про інцидент внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень, триває перевірка.

Волонтери говорять про погрози

Про масову загибель тварин повідомила волонтерка Ірина Боднарук. За її словами, випадок виглядає як свідоме знищення котів.

Вона зазначає, що одна з місцевих мешканок раніше публічно погрожувала отруїти тварин, і ці слова чули очевидці.

«Після цих погроз — масова загибель тварин. Є свідки», — каже волонтерка.

Обурення місцевих і вимоги розслідування

Місцеві жителі та зоозахисники обурені ситуацією та вимагають:

відкрити кримінальне провадження

встановити причину смерті тварин

опитати свідків і перевірити причетних осіб

За словами волонтерів, раніше звернення до поліції не давали результату.

«Сьогодні 13 котів. Завтра це може повторитися», — наголошує Ірина Боднарук.

Що кажуть правоохоронці

У поліції зазначають, що дізналися про подію під час моніторингу інтернету. Наразі правоохоронці встановлюють обставини, свідків та очевидців.

Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію.

