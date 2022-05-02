На Війні не може бути половинчастих рішень. Тут: або Ми – Українці, або вони – ординці, таку думку висловив Дмитро Ярош на своїй сторінці у фейсбук.

Тому, загравання з «п‘ятою колоною» путіна – філіалом РПЦ в Україні – неприпустиме. Так зване УПЦ МП не є українською релігійною конфесією! Вони – ворожа агентура, яка проводить системну антидержавну діяльність. Фактів безліч.

Якщо хтось з московських священників, які називають себе українськими, мають Бога в серці, хай переходять у Православну Церкву України – закликає Дмитро Ярош.

Ворог не має права діяти у нас в тилу. Тому, закликаю українську владу не панькатися з цією нечистю. Ворог має бути знищений. Скрізь. У тому числі на духовному фронті.