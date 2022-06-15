Отруйнi речовини мiстяться в ракетному паливi. Про це повiдомив керiвник Нацполiцiї областi Олександр Богомол.

«Пiсля пострiлiв, де були залишки ракет, є залишки хiмiчних елементiв. Тобто ракетнi носiї, якi доносять до нас крилатi ракети, мають в собi вiдповiдне паливо. Воно не завжди використовується повнiстю, воно може залишитися. Зафiксовано вплив цих речовин на правоохоронцiв, якi працювали з об’єктами», – сказав полiцейський.

Вiн додав, що отруїтися можна, якщо пiдходити близько до мiсця потрапляння ракети.

«Сьогоднi нам повiдомили, що багато людей скупчилися в Кременецькому районi бiля мiсця, де попала ракета. Цього робити не можна, бо можна отруїтися. Також може бути детонацiя цього предмета, бо ми не розумiємо, чи боєголовка ще боєздатна чи нi, над цим працюють експерти», – додав Богомол.

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