Задавнені проблеми Збаража у процесі вирішення: голова ТОВА допомагає знайти вихід

Стадіон «Колос» і міський став — ключові серед об’єктів для розвитку Збаразької громади. Та зараз землі під цими об’єктами не належать Збаражу. Вони у державній власності, які входять до території Національного заповідника «Замки Тернопілля». Через це місто не може вкладати в об’єкти кошти, планувати зміни, залучати інвесторів.

Передача цих об’єктів у комунальну власність дозволить:

розвивати спортивну інфраструктуру,

облаштувати сучасну зону дозвілля і культурних подій,

активізувати туризм і місцеву економіку,

повернути громаді повноцінний контроль над розвитком.

Прийняття рішення про передачу земель під об’єктами – у сфері компетенції Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Ці питання під час візиту до Збаража обговорив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода разом із міським головою Романом Полікровським та директором заповідника Анатолієм Маціпурою.

Серед важливих кроків до змін має стати ухвалення історико-архітектурного опорного плану. Це базовий документ, який визначає, що і де можна будувати, реставрувати чи змінювати в місті. Без нього — жоден серйозний інвестор не зайде, а будь-які проєкти можуть загрузнути в хаосі погоджень.

«Сильна громада — це не лише про ресурси, а про бачення і порядок. Маєш землю — маєш відповідальність. Маєш план — можеш розвивати. Збараж не повинен чекати — він має діяти», — підкреслив начальник ОВА В’ячеслав Негода.

Він також висловив сподівання, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій вирішить питання передачі земель на користь Збаразької громади.

У Збаража є історія. Є потенціал. І є шанс перетворити це на реальні зміни. Головне — зробити правильні кроки вже сьогодні.