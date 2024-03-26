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Забудькуватість обійшлася тернополянину штрафом і справою з поліцією

26.03.2024

Зоряна Деркач

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Новини, Теми, Оперативно, Тернопільщина, Кримінал

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Нещодавно до поліції звернувся житель обласного центру, з криком, що у нього вкрали автомобіль. Патрульні негайно вийїхали на вулицю Сонячну, де мали розмову з потерпілим.

Зрештою, прибувши за викликом, опрацювавши інформацію, з’ясували, що тернополянин просто припаркував автівку в іншлму місці, про що, якимось чудом забув.

Зрештою поліцейські винесли на чоловіка постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. До слова,  санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень.

Джерело: Патрульна поліція

Теги: поліція, водій, вкрали автомобіль

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