Забудькуватість обійшлася тернополянину штрафом і справою з поліцією

Нещодавно до поліції звернувся житель обласного центру, з криком, що у нього вкрали автомобіль. Патрульні негайно вийїхали на вулицю Сонячну, де мали розмову з потерпілим.

Зрештою, прибувши за викликом, опрацювавши інформацію, з’ясували, що тернополянин просто припаркував автівку в іншлму місці, про що, якимось чудом забув.

Зрештою поліцейські винесли на чоловіка постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. До слова, санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень.