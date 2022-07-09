З 11 липня кафе, бари та інші приміщання ресторанного бізнесу Тернопільщини повністю звільняються від диму сигарет для нагрівання (Айкосів, Гло) на рівні зі звичайними сигаретами, а також кальянами та електронними сигаретами. На порушників чекають санкції, і навіть наявність попільнички на столі є приводом для накладення штрафу. Для закладів ресторанного господарства – це 3 000 гривень у випадку першого порушення, і 15 000 гривень у разі повторного протягом року. Про це йдеться у матеріалі ГО “Центр громадянського представництва “Життя”.

Зміни набувають чинності у відповідності до Закону 1978-ІХ, згідно з яким розширено перелік заборонених до вживання у громадських місцях тютюнових виробів та гаджетів. Контролюватиме виконання закону Національна поліція та Держпродспоживслужба.

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Норми Закону спрямовані на захист громадян від впливу вторинного тютюнового диму, викидів від електронних сигарет та аерозолю сигарет для нагрівання. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я будь-який вплив вторинного аерозолю як електронних сигарет, так і тютюнових виробів для нагрівання є шкідливим для здоров’я.

Рестораторів та власників кав’ярень Тернополя та області просять вжити заходів. Зокрема, проінформувати персонал про нововведення, прибрати попільнички зі столів, розмістити графічні і текстові попередження для відвідувачів про заборону куріння у приміщеннях тощо.

Крім суб’єктів ресторанного бізнесу обмеження стосуються куріння у лікарняних, спортивних, культурних і навчальних закладах; приміщеннях органів влади та самоврядування; на підприємствах, в установах і організаціях; готелях і гуртожитках, аеропортах (крім спеціально відведених для цього місць), вокзалах і станціях; на дитячих майданчиках і зупинках громадського транспорту; у ліфтах і таксофонах; місцях загального користування житлових будинків; підземних переходах і на транспорті (у тому числі у таксі).

Для цих суб’єктів господарювання (крім ресторанів) за недотримання нових антитютюнових правил загрожує штраф 1 000 гривень, у разі повторного протягом року порушення — 10 000 гривень. Примітно, що органи місцевого самоврядування можуть розширити перелік no smoking friendly локацій на власний розсуд окремими рішеннями.

У всіх перелічених громадських місцях (закладах господарювання) має бути розміщено графічний знак про заборону куріння і текст: “Куріння, вживання, використання, тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!”. Нерозміщення цієї інформації також передбачає штраф у розмірі 1 000 гривень.

Абсолютна більшість громадян України підтримують нововведення. Згідно з опитуванням проведеним Київським міжнародним інститутом соціології у травні 2022 року – 80% українців підтримують заборону куріння сигарет для нагрівання в громадських місцях. При цьому дві третини українців готові проактивно захищати своє право на бездимне повітря” – прокоментував Дмитро Купира, виконавчий директор ГО “Центр громадянського представництва “Життя”

Разом з цим, внаслідок агресивної реклами сигарет для нагрівання та електронних пристроїв для куріння, вперше з 2006 року поширеність куріння, яка стабільно зменшувалась, різко змінила динаміку і поповзла вгору. У 2022 році порівняно із 2020-м поширеність всіх видів куріння в Україні зросла з 23% до 28%. Що є приводом для посилення антитютюнового законодавства з боку держави, адже 85 тисяч українців щороку помирають від хвороб спричинених курінням.

Якщо Ви страждаєте від куріння у громадському місці – захистіть себе. Попросіть курця припинити, або зверніться до адміністрації закладу, на території якого порушується Закон. У разі ж неможливості покласти край порушенню, зверніться до поліції за номером 102, а стосовно закладу, адміністрація якого створює умови для куріння, — можна подати скаргу до Держпродспоживслужби. Закон захищає від тютюнового диму, але й кожен з нас має слідкувати за виконанням його норм.

«Завдяки широкій суспільній підтримці антитютюнових заходів в Україні відзначається високий рівень дотримання бездимного законодавства. Держпродспоживслужба готова реагувати на скарги споживачів щодо випадків куріння чи вживання у заборонених місцях тютюнових виробів, електронних сигарет, кальянів, а тепер і пристроїв для нагрівання тютюну», — наголошує Юрій Сахно, головний спеціаліст відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства Держпродспоживслужби України.

Фахівець Держпродспоживслужби також зазначає, що скаргу на куріння у забороненому Законом місці можна подати в електронний спосіб, навіть з мобільного телефону. Зауважимо, що за куріння у заборонених законом місцях відповідальність несуть як курці-порушники, так і суб’єкти господарювання, де вчиняється правопорушення.