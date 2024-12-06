Забіг “Святих Миколаїв” відбудеться у Тернополі

7 грудня на набережній Тернопільського ставу відбудеться костюмований забіг «Святих Миколаїв» під гаслом «Стань Святим Миколаєм для Захисників».

До участі запрошуються всі охочі, хто хоче долучитися до благодійної ініціативи, допомогти українським військовим і насолодитися святковою атмосферою.

Програма заходу:

Початок реєстрації: 10:30

Старт забігу: 11:00

Дистанція: 5 км

Як долучитися до забігу:

Зареєструватися за посиланням. Підготувати костюм на новорічну тематику або елемент святкового образу, у якому подолати 5 км.

Під час заходу учасники отримають ексклюзивні медалі фінішера, святкові смаколики та незабутній настрій. Також кожен зможе долучитися до збору необхідних речей для наших Захисників зробивши донат. Донат – це подарунок для військового, який можна буде зробити перед стартом (у грошовому еквіваленті).