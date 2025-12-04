04.12.2025 21:10

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

За які роки вступники зможуть використати результати НМТ?

04.12.2025

Галина Кіт

38

Теми, Тернопільщина, Новини, Освіта

Поширити:

У 2026 році випускники шкіл минулих років зможуть подати для участі в конкурсному відборі результати національного мультипредметного тесту 2023, 2024, 2025 або 2026 років.

Відповідну норму передбачає законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо вступної кампанії 2026 року», рекомендований комітетом з питань освіти, науки та інновацій до голосування у сесійній залі.

Водночас формула розрахунку конкурсного балу на підставі рейтингових балів за кожен предмет з урахуванням вагових коефіцієнтів буде оприлюднена в Порядку прийому до закладів вищої освіти, який затвердить Міністерство освіти і наук згодом.

Випускники минулих років, які мають сертифікати НМТ за попередні роки, але бажають покращити свій результат для вступу, мають право заново пройти НМТ у 2026 році і обрати для участі в конкурсному відборі кращий результат.

 

Теги: вступники, освіта, НМТ

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах