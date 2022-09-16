Від телефонних аферистів найчастіше страждають одинокі люди та пенсіонери, яким з ніким порадитися в екстремальних ситуаціях. «Ваш родич у поліції» – за такою розповсюдженою схемою аферисти ошукали жительку Тернопільського району.

До поліцейських звернувся житель обласного центру і повідомив про те, що його старенька родичка, яка проживає в одному із сіл району, потрапила в аферу.

До пенсіонерки зателефонував невідомий. Прудко увійшовши в довіру, аферист ошелешив: її дочка перебуває у відділі поліції за скоєння правопорушення. Аби вирішити «питання», треба заплатити 30 тисяч гривень.

Перелякана матір погодилася на всі умови. Витягла зі сховку 27 тисяч гривень, подалася до відділення Укрпошти і перевела на рахунок шахрая усі гроші. Лише через кілька годин, після телефонної розмови із зятем, потерпіла довідалася, що з донькою усе гаразд, а її ошукали.

За фактом шахрайства поліцейські розпочали слідчі дії, особу зловмисника встановлюють.

Працівники поліції закликають бути свідомими і не пересилати кошти невідомим. Перевіряйте інформацію, отриману від незнайомих.

Пам’ятайте: навіть, якщо незнайомець називає себе працівником правоохоронних органів, не поспішайте виконувати його прохання, особливо ті, які стосуються різних фінансових операцій. Найкраще одразу зв’язатися з родичем, який нібито потрапив в біду, для уточнення усіх обставин.