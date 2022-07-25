До співробітників поліції за минулі вихідні звернулися четверо осіб, котрі стали жертвами так званих банківських шахрайств. Зловмисники під різними приводами видурили у потерпілих загалом понад сто тисяч гривень. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Житель обласного центру втратив понад 68 тисяч гривень. Зі слів потерпілого, йому зателефонувала невідома особа, представилася співробітником служби безпеки фінустанови і шахрайським способом заволоділа грошима, які були на банківській картці.

20 тисяч гривень зникли з рахунку жителя Чортківського району. Чоловік навіть не зрозумів за яких обставин зловмисники здійснили декілька платежів з його картки. Поліцейські з’ясовують обставини.

Серед потерпілих від такого шахрайства – жителі Ланівців та Тернополя. За усіма фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження за статтею 190 ККУ.