За вихідні на Тернопільщині рятувальники ліквідували сім пожеж

Протягом 6-7 травня в Тернопільській області підрозділи ДСНС ліквідували 7 пожежт, 4 з яких через підпалення сміття та сухої трави.

Про це повідомили у відомстві.

“Минулих вихідних вогнеборці ДСНС чотири рази виїжджали на ліквідацію пожеж сміття та сухої трави: у с. Шили Збаразької ТГ Тернопільського району пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі на площі 0,003 га; у с. Озеряни Борщівської ТГ Чортківського району пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,7 га; у с. Байківці Байковецької ТГ Тернопільського району пожежа сміття на відкритій території на площі 0,03 га; у м. Тернопіль на вул. Морозенка, 1 пожежа сміттєвого контейнера”.

Також у ці дні рятувальники ДСНС ліквідували ще три пожежі:

– о 18:26 у с. Гори Стрийовецькі Збаразької ТГ Тернопільського району на вул. 18 Квітня,2 виникла пожежа господарської будівлі, внаслідок якої знищено дерев’яну стіну будівлі на площі 3 м кв., пошкоджено покриття будівлі на площі 2 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано 2 будівлі;

– о 04:45 у м. Тернопіль на вул. Довженка,7 виникла пожежа на балконі квартири на 5-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено крісло на площі 1 м кв., пошкоджено облицювання стін балкона. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління в складі 2-х відділень із залученням двох одиниць техніки. Під час гасіння врятовано дану квартиру;

– о 08:04 у с. Колодно Збаразької ТГ Тернопільського району на вул. Липова, 11, виникла пожежа житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено: побутову електротехніку, речі домашнього вжитку, меблі, перекриття, покриття на площі 100 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано житловий будинок, господарську будівлю, легковий автомобіль «Hyundai Santa FE» та вантажний автомобіль «Jac».

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.