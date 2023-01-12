За смерть двоюрідної сестри винуватицю покарано тюрмою

Жителька Тернопільщини, яка кілька років тому, спричинила смертельну ДТП отримала остаточний вирок. Тоді внаслідок аварії загинула її малолітня сестра.

Остаточним рішенням Верховного Суду винуватицю приговорили до чотирьох років позбавлення волі.

Верховний Суд розглянув скаргу захисника Аліни К. на вирок Тернопільського апеляційного суду від 3 серпня 2022 року, яким засудженій призначено чотири роки позбавлення волі з позбавленням права три роки керувати транспортними засобами.

Свого часу ця справа набула значного суспільного резонансу – передусім через позицію батьків покійної, які вимагали суворого покарання за смерть дитини.

Перебуваючи за кермом авто, ввечері 26 травня 2018 року, з двома пасажирами в салоні рухалась автодорогою з Чернівців до Тернополя. Не маючи достатнього стажу керування автотранспортом, всупереч вимогам ПДР, перевищила швидкість і рухалась щонайменше зі швидкістю 80 км/год.

Хоч вона і мала можливість завчасно виявити зустрічний транспортний засіб та зменшити швидкість аж до повної зупинки, через відсутність навичок водіння продовжила рух.

Після роз’їзду із зустрічним авто, вона без необхідності різко повернула на узбіччя, внаслідок чого автомобіль занесло у кювет, і він боковою частиною наїхав на дерево. Через ДТП неповнолітня пасажирка, двоюрідна сестра засудженої – Анастасія отримала тяжкі тілесні ушкодження і наступного дня померла у Теребовлянський центральній районній лікарні.

Чортківського районний суд визнав її винною за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої) та призначено так зване умовне покарання.

Батьки покійної оскаржили таке м’яке покарання до апеляційної інстанції. Тернопільський апеляційний суд скасував вирок у частині призначеного покарання і своїм вироком від 3 серпня 2022 року призначив Аліні К. чотири роки позбавлення волі з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами.

Захисник засудженої подав касаційну скаргу та просив цей вирок скасувати, а справу направити на новий розгляд. Вважаючи, що місцевий суд виніс законне та обґрунтоване рішення. Натомість, суд апеляційної інстанції належним чином не зважив на особу засудженої та обставини, які пом’якшують покарання.

У доповненні до скарги захисник наполягав, що ДТП спричинили неправомірні дії водія автомобіля “Мерседес”, який здійснив небезпечний обгін у забороненому місці, а при зустрічному роз’їзді не дотримався безпечної дистанції, тим самим створив для його підзахисної аварійну ситуацію.

Тому у діях засудженої відсутня об’єктивна сторона кримінального правопорушення, на що не звернув увагу апеляційний суд. Також вважав безпідставним визнання судом апеляційної інстанції, що Аліна К. не відшкодувала заподіяну потерпілим шкоду, оскільки батьки загиблої самі відмовились отримати оплату.

За результатом касаційного розгляду судді Верховного Суду погодились із висновками Тернопільського апеляційного суду про те, що виправлення та перевиховання засудженої Аліни К. неможливе без реального відбування покарання.

Так, апеляційний суд зазначив, що Аліна К. керувала транспортним засобом, не маючи достатніх навичок, оскільки не проходила теоретичного та практичного навчання водінню. Вчинене нею кримінальне правопорушення призвело до незворотних наслідків – смерті неповнолітньої.

Також апеляційний суд зважив на позицію потерпілих, котрі просили врахувати обсяг суспільної небезпечності дій Аліни К. й тяжкість наслідків – смерті їх дитини. Наголошували потерпілі й на тому, що засуджена не відшкодувала завданої їм шкоди та лише формально визнала свою вину, а тому наполягали на призначенні реального покарання.

Колегія суддів Верховного Суду визнала призначене Аліні К. покарання справедливим й залишила вирок Тернопільського апеляційного суду без змін, повідомили у прес-службі Тернопільського апеляційного суду.