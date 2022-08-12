Вироком Шумського районного суду за публічного обвинувачення прокурора Кременецької окружної прокуратури засуджено жителя Шумської ОТГ за розбійний напад, поєднаний із проникненням у житло потерпілої (ч. 3 ст. 187 КК України).

Прокурор довів у суді, що наприкінці грудня 2021 року неодноразово судимий чоловік, відтиснувши раму пластикового вікна, проник у будинок самотньої пенсіонерки у с. Тилявка Кременецького району і, погрожуючи сокирою, відібрав у жінки 2740 грн та втік.

Правоохоронці впродовж доби встановили особу нападника та затримали його.

Відтак за вироком суду зловмисник проведе наступні 9 років за ґратами. Вирок ще не набув законної сили, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.