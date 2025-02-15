За результатами роботи митного аудиту забезпечено сплату 503 тис. грн митних платежів

Тернопільською митницею за напрямком здійснення митного аудиту у січні 2025 забезпечено сплату митних платежів в сумі 503 тис. гривень.

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 336 Митного кодексу України від 13 березня 2012 № 4495-VI (зі змінами та доповненнями, далі – Митний кодекс України) однією з форм митного контролю є пост-митний контроль.

Відповідно до статті 3371 Митного кодексу України такій перевірці підлягають митні декларації, з моменту оформлення яких минуло не більше 30 календарних днів.

Так, за результатами відпрацювання ініційованих митницею пост-митних контролів щодо можливих порушень правильності класифікації, повноти включення складових митної вартості товарів та правомірності застосування преференції “410” забезпечено сплату 470 тис. грн митних платежів.

Також, митні органи мають право здійснювати митний контроль шляхом проведення документальних виїзних (планових або позапланових) та документальних невиїзних перевірок дотримання законодавства України з питань митної справи щодо питань, визначених частини 3 статті 345 Митного кодексу України.

Так, за результатами встановлених порушень під час проведення документальних перевірок у січні 2025 забезпечено сплату 33 тис. грн митних платежів.