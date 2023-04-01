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За рецептом чи без: як продаватимуть ліки на Тернопільщині

01.04.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Здоров`я

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З 1 квітня рецептурні ліки продаватимуть не лише за паперовим, а й за електронним рецептом. Рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів.

Рецептурні ліки – лікарські засоби, які підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках.

“Рецепт можна отримати в сімейного лікаря, не залежно від того чи є підписана декларація чи немає, – розповіла Ольга Ярмоленко, директорка департаменту охорони здоров’я ТОВА – “Рецепт можна отримати також у вузького спеціаліста в поліклініці. Лікар виписує рецепт в електронному вигляді. Пацієнту приходить на телефон код, для того, щоб отримати ліки він приходить в аптеку і називає цей код. Але ця аптека має бути під’єднана до системи «E- Health». Пацієнт не обов’язково має брати цілу упаковку, може купити меншу кількість препарату, а отримати наступний електронний рецепт може по телефону”.

Така система, за словами Ольга Ярмоленко, не повинна викликати проблем з придбанням ліків. Вона запроваджена для того, щоб уникнути самолікування. Медичні препарати, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, можна, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта.

Теги: Тернопільщина, Ольга Ярмоленко, електронний рецепт

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