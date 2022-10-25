«За право бути вільним він заплатив страшну ціну»: на Тернопільщині зустріли загиблого бійця
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«За право бути вільним він заплатив страшну ціну»: на Тернопільщині зустріли загиблого бійця

Ірина Нова
25.10.2022
в ВІЙНА З рф, Новини, Події, Суспільство, Тернопільщина, Чортківська міська громада
«За право бути вільним він заплатив страшну ціну»: на Тернопільщині зустріли загиблого бійця
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 Чортків’яни на колінах зустріли загиблого бійця Володимира Горина, 1968 року народження, жителя села Джурин Білобожницької громади. Захисник загинув в бою у населеному пункті Новосадове Донецької області.

В Соборі верховних апостолів Петра і Павла священнослужителі відправили поминальну панахиду за загиблим Воїном.

«Яка страшна ціна за право бути вільними людьми на своїй рідній землі! Перед кожним Героєм ми у величезному боргу за наш щоденний спокій! Тому наш обов’язок – гідне вшанування пам’яті кожного, хто віддав на вівтар Вітчизни найцінніше – своє життя!

Чин похорону Володимира Горина відбувся у понеділок, 24 жовтня, в селі Джурин», – йдеться в повідомлення Чортківської ОВА.

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Ірина Нова

Ірина Нова

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