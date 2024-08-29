За поширення кремлівської пропаганди засудили п’ятох тернополян

За сприяння СБУ реальні терміни ув’язнення отримали п’ятеро жителів Тернопільщини, які поширювали кремлівську пропаганду в мережі.

З початку 2024 року оперативниками УСБУ в Тернопільській області викрито 7 місцевих мешканців, які у соціальних мережах поширювали антиукраїнську пропаганду окупантів, а також виправдовували збройну агресію рф.

Вина п’ятьох жителів Тернопільщини доведена у суді. За порушення ст. 436-2 Кримінального кодексу України їм призначено реальні терміни позбавлення волі.

Зокрема, до 15 років позбавлення волі засуджено 21-річного жителя Кременецького району, який за завданням російської розвідки збирав координати об’єктів енергетики у Тернопільській та Хмельницькій областях. Крім того, за вказівкою кураторів з фсб він адміністрував телеграм-канал, в якому активно висловлював підтримку та виправдовував дії бойовиків терористичної організації «днр» і найманців ПВК «вагнер».

Інтернет-агітаторці з Почаєва, яка в соціальних мережах закликала українців до підтримки російських окупантів, суд обрав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Для поширення злочинних закликів вона використовувала обліковий запис свого чоловіка, за допомогою якого розповсюджувала численні антиукраїнські дописи «рашистів», що виправдовували окупацію України та звеличували воєнні злочини загарбників.

До 3 років позбавлення волі засуджено тернополянина, прихильника ініціатив відомого колаборанта Стремоусова. Після початку повномасштабного військового вторгнення росіян він заперечував факт збройної агресії російської федерації проти України, використовуючи власний профіль у популярній соціальній мережі. Серед іншого, тернополянин поширював зрежисоване кремлівськими пропагандистами відео, на якому нібито евакуйовані росіянами жителі Маріуполя звинувачують українських захисників у обстрілах мирного населення та дякують окупантам за їхнє «звільнення» із охопленого вуличними боями міста.

Суд обрав покарання у вигляді 2 років позбавлення волі уродженці Попасної, яка після початку відкритої збройної агресії росії переїхала на Тернопільщину та оселилася у Зборові. Майже впродовж року вона поширювала у соціальній мережі ворожі заклики та наративи кремлівської пропаганди, в тому числі й образливі дописи про «придурків галичан, які встановили в Україні свої нацистські порядки». У оприлюднених матеріалах містились маніпулятивні твердження, якими російські пропагандисти намагалися звинуватити Україну у розв’язанні війни та виправдати окупацію частини територій нашої держави.

Жительку Козови, яка у соціальних мережах звеличувала російських окупантів, засуджено до року позбавлення волі. Громадянка росії після початку повномасштабного військового вторгнення оселитися на Тернопільщині та систематично розповсюджувала у мережі ворожі наративи. Для цього вона використовувала особистий профіль у забороненій російській соціальній мережі, через який активно поширювала антиукраїнські дописи «рашистів», що виправдовували окупацію України та звеличували воєнні злочини окупантів.

Викриття та блокування протиправної діяльності проросійських інтернет-агітаторів здійснювалося співробітниками Управління СБУ в Тернопільській області у взаємодії зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва органів прокуратури.