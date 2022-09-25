Минулої доби від коронавірусу померла 67-річна жінка з Тернопільського району, за попередню добу 23 вересня зафіксували 345 випадків захворювання.
115 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за добу 24 вересня.
Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб.
Також за останню добу:
летальний випадок – 1:
– жінка, 67 років, Тернопільський район;
одужало – 63 особи;
проведено досліджень методом ПЛР – 253.
За весь час пандемії в Тернопільській області:
захворіло – 159 404 особи;
одужало – 153 138 осіб;
летальних випадків – 2 451.
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 17 840 (17 165 одужало, 314 летальних);
в т.ч. м. Кременець – 3 295 (3 178 одужало, 66 летальних);
– Тернопільський район – 95 472 (91 506 одужало, 1 419 летальних);
в т.ч. м. Тернопіль – 41 507 (39 459 одужало, 609 летальних);
– Чортківський район – 46 092 (44 467 одужало, 715 летальних)
в т.ч. м. Чортків – 6 900 (6 621 одужало, 57 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (4 особи)
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 0
• Кременецька міська ОТГ – 2
• Лановецька міська ОТГ – 0
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 2
• Шумська міська ОТГ – 0
Тернопільський район (70 осіб)
• Байковецька сільська ОТГ – 2
• Бережанська міська ОТГ – 4
• Білецька сільська ОТГ – 4
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 8
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 5
• Зборівська міська ОТГ – 1
• Золотниківська сільська ОТГ – 3
• Іванівська сільська ОТГ – 1
• Козівська селищна ОТГ – 5
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 7
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 1
• Підволочиська селищна ОТГ – 1
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 1
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 2
• Скориківська сільська ОТГ – 4
• Теребовлянська міська ОТГ – 7
• Тернопільська міська ОТГ – 14
Чортківський район (41 особа)
• Білобожницька сільська ОТГ – 5
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2
• Борщівська міська ОТГ – 1
• Бучацька міська ОТГ – 0
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 0
• Заводська селищна ОТГ – 2
• Заліщицька міська ОТГ – 2
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 2
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 1
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 24