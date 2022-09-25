Минулої доби від коронавірусу померла 67-річна жінка з Тернопільського району, за попередню добу 23 вересня зафіксували 345 випадків захворювання.

115 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за добу 24 вересня.

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб.

Також за останню добу:

летальний випадок – 1:

– жінка, 67 років, Тернопільський район;

одужало – 63 особи;

проведено досліджень методом ПЛР – 253.

За весь час пандемії в Тернопільській області:

захворіло – 159 404 особи;

одужало – 153 138 осіб;

летальних випадків – 2 451.

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 17 840 (17 165 одужало, 314 летальних);

в т.ч. м. Кременець – 3 295 (3 178 одужало, 66 летальних);

– Тернопільський район – 95 472 (91 506 одужало, 1 419 летальних);

в т.ч. м. Тернопіль – 41 507 (39 459 одужало, 609 летальних);

– Чортківський район – 46 092 (44 467 одужало, 715 летальних)

в т.ч. м. Чортків – 6 900 (6 621 одужало, 57 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (4 особи)

• Борсуківська сільська ОТГ – 0

• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0

• Вишнівецька селищна ОТГ – 0

• Кременецька міська ОТГ – 2

• Лановецька міська ОТГ – 0

• Лопушненська сільська ОТГ – 0

• Почаївська міська ОТГ – 2

• Шумська міська ОТГ – 0

Тернопільський район (70 осіб)

• Байковецька сільська ОТГ – 2

• Бережанська міська ОТГ – 4

• Білецька сільська ОТГ – 4

• Великоберезовицька селищна ОТГ – 8

• Великобірківська селищна ОТГ – 0

• Великогаївська сільська ОТГ – 0

• Залозецька селищна ОТГ – 0

• Збаразька міська ОТГ – 5

• Зборівська міська ОТГ – 1

• Золотниківська сільська ОТГ – 3

• Іванівська сільська ОТГ – 1

• Козівська селищна ОТГ – 5

• Козлівська селищна ОТГ – 0

• Купчинецька сільська ОТГ – 0

• Микулинецька селищна ОТГ – 7

• Нараївська сільська ОТГ – 0

• Озернянська сільська ОТГ – 1

• Підволочиська селищна ОТГ – 1

• Підгаєцька міська ОТГ – 0

• Підгороднянська сільська ОТГ – 1

• Саранчуківська сільська ОТГ – 0

• Скалатська міська ОТГ – 2

• Скориківська сільська ОТГ – 4

• Теребовлянська міська ОТГ – 7

• Тернопільська міська ОТГ – 14

Чортківський район (41 особа)

• Білобожницька сільська ОТГ – 5

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2

• Борщівська міська ОТГ – 1

• Бучацька міська ОТГ – 0

• Васильковецька сільська ОТГ – 0

• Гримайлівська селищна ОТГ – 0

• Гусятинська селищна ОТГ – 0

• Заводська селищна ОТГ – 2

• Заліщицька міська ОТГ – 2

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0

• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1

• Колиндянська сільська ОТГ – 0

• Копичинецька міська ОТГ – 2

• Коропецька селищна ОТГ – 0

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0

• Монастириська міська ОТГ – 0

• Нагірянська сільська ОТГ – 1

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 1

• Товстенська селищна ОТГ – 0

• Трибухівська сільська ОТГ – 0

• Хоростківська міська ОТГ – 0

• Чортківська міська ОТГ – 24