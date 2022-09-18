159 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Тернопільській області за 17 вересня 2022 року.
Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб, пише 20 хвилин.
Також за останню добу
- летальний випадок – 1; жінка 67 р., м. Тернопіль;
- одужали – 32 особи;
- проведено досліджень методом ПЛР – 253.
За весь час пандемії в Тернопільській області
- захворіло – 157495 осіб;
- одужало – 150 942 особи;
- летальних випадків – 2 449.
Загалом випадки підтвердили
— Кременецький район – 17 648 (16 962 одужало, 314 летальних), в т.ч. м. Кременець – 3 266 (3 159 одужало, 66 летальних);
— Тернопільський район – 94 156 (89 927 одужало, 1 417 летальних), в т.ч. м. Тернопіль – 40 853 (38 552 одужало, 608 летальних);
— Чортківський район – 45 691 (44 053 одужало, 715 летальних), в т.ч. м. Чортків – 6 815 (6 545 одужало, 57 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (6 осіб)
• Борсуківська сільська ОТГ – 1
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ –0
• Кременецька міська ОТГ – 0
• Лановецька міська ОТГ – 2
• Лопушненська сільська ОТГ – 3
• Почаївська міська ОТГ – 0
• Шумська міська ОТГ – 0
Тернопільський район (80 осіб)
• Байковецька сільська ОТГ – 0
• Бережанська міська ОТГ – 0
• Білецька сільська ОТГ – 0
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 10
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 3
• Збаразька міська ОТГ – 13
• Зборівська міська ОТГ – 0
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 1
• Козівська селищна ОТГ – 7
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 4
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 2
• Підволочиська селищна ОТГ – 0
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 1
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 3
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 5
• Тернопільська міська ОТГ – 31
Чортківський район (73 особи)
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 6
• Бучацька міська ОТГ – 0
• Васильковецька сільська ОТГ – 5
• Гримайлівська селищна ОТГ – 1
• Гусятинська селищна ОТГ – 9
• Заводська селищна ОТГ – 1
• Заліщицька міська ОТГ – 3
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 1
• Копичинецька міська ОТГ – 23
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 1
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 3
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 18