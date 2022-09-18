159 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Тернопільській області за 17 вересня 2022 року.

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб, пише 20 хвилин.

Також за останню добу

летальний випадок – 1; жінка 67 р., м. Тернопіль;

одужали – 32 особи;

проведено досліджень методом ПЛР – 253.

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 157495 осіб;

одужало – 150 942 особи;

летальних випадків – 2 449.

Загалом випадки підтвердили

— Кременецький район – 17 648 (16 962 одужало, 314 летальних), в т.ч. м. Кременець – 3 266 (3 159 одужало, 66 летальних);

— Тернопільський район – 94 156 (89 927 одужало, 1 417 летальних), в т.ч. м. Тернопіль – 40 853 (38 552 одужало, 608 летальних);

— Чортківський район – 45 691 (44 053 одужало, 715 летальних), в т.ч. м. Чортків – 6 815 (6 545 одужало, 57 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (6 осіб)

• Борсуківська сільська ОТГ – 1

• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0

• Вишнівецька селищна ОТГ –0

• Кременецька міська ОТГ – 0

• Лановецька міська ОТГ – 2

• Лопушненська сільська ОТГ – 3

• Почаївська міська ОТГ – 0

• Шумська міська ОТГ – 0

Тернопільський район (80 осіб)

• Байковецька сільська ОТГ – 0

• Бережанська міська ОТГ – 0

• Білецька сільська ОТГ – 0

• Великоберезовицька селищна ОТГ – 10

• Великобірківська селищна ОТГ – 0

• Великогаївська сільська ОТГ – 0

• Залозецька селищна ОТГ – 3

• Збаразька міська ОТГ – 13

• Зборівська міська ОТГ – 0

• Золотниківська сільська ОТГ – 0

• Іванівська сільська ОТГ – 1

• Козівська селищна ОТГ – 7

• Козлівська селищна ОТГ – 0

• Купчинецька сільська ОТГ – 0

• Микулинецька селищна ОТГ – 4

• Нараївська сільська ОТГ – 0

• Озернянська сільська ОТГ – 2

• Підволочиська селищна ОТГ – 0

• Підгаєцька міська ОТГ – 0

• Підгороднянська сільська ОТГ – 1

• Саранчуківська сільська ОТГ – 0

• Скалатська міська ОТГ – 3

• Скориківська сільська ОТГ – 0

• Теребовлянська міська ОТГ – 5

• Тернопільська міська ОТГ – 31

Чортківський район (73 особи)

• Білобожницька сільська ОТГ – 2

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0

• Борщівська міська ОТГ – 6

• Бучацька міська ОТГ – 0

• Васильковецька сільська ОТГ – 5

• Гримайлівська селищна ОТГ – 1

• Гусятинська селищна ОТГ – 9

• Заводська селищна ОТГ – 1

• Заліщицька міська ОТГ – 3

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0

• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0

• Колиндянська сільська ОТГ – 1

• Копичинецька міська ОТГ – 23

• Коропецька селищна ОТГ – 0

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0

• Монастириська міська ОТГ – 0

• Нагірянська сільська ОТГ – 1

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 3

• Товстенська селищна ОТГ – 0

• Трибухівська сільська ОТГ – 0

• Хоростківська міська ОТГ – 0

• Чортківська міська ОТГ – 18