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За організацію незаконної схеми виїзду з України судитимуть підприємця-перевізника

05.10.2024

Галина Кіт

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Теми, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора незаконної схеми переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Обвинувачений, 40-річний житель Тернополя, зареєструвався як приватний підприємець та отримав дозвіл на здійснення міжнародних перевезень. Маючи доступ до відповідних баз даних, він вносив до них інформацію про чоловіків, які мали намір покинути країну. Фіктивно оформлюючи їх на посади водіїв, надавав можливість без перешкод перетнути державний кордон. За цією схемою з України незаконно виїхали 13 осіб, що підлягали призову на військову службу під час мобілізації.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. ч. 1, 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Теги: прокуратура, суд, ухилянти, переправлення за кордон

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