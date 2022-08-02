Керівника одного з благодійних фондів Тернополя судитимуть за незаконне перевезення чоловіків за кордон. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що тернополянин вказав неправдиву інформацію про чоловіків, зазначених у документах водіями, які ввозили гуманітарну допомогу в Україну. Документи дозволяли двом військовозобов’язаним безперешкодний перетин державного кордону, за що керівник фонду отримав від них 500 Євро та 17 500 гривень.

Правоохоронці затримали обвинуваченого на пункті пропуску «Шегині» при спробі незаконно вивезти чергового військовозобов’язаного.

Чоловіка судитимуть за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або вчинене з корисливих мотивів). За це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.