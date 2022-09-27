22 вересня у Чернівцях стартував новий волейбольний сезон чоловічої Суперліги сезону 2022/23, у якому бере участь тернопільська команда «Поліція охорони ЗУНУ-Динамо».

23 і 25 вересня тернопільські волейболісти зіграли перші поєдинки у Чернівцях. У першому матчі, попри всі старання тернополян, перемога дісталася суперникам – команді з Полтавщини ВК «Решетилівка».

ВК «Решетилівка» – «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – 3:0 (25:22, 25:15, 25:18).

25 вересня тернополяни показали доволі непогану гру, заслужено вигравши першу партію, але за рівної гри і навіть переваги у стартових сетах, наприкінці партій фартовішими виявилися житомиряни.

«Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – ВК «Житичі-Полісся» – 1:3 (25:21, 23:25, 26:28, 23:25

«Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо»: Гандзiй (23 очки), Борисенко (4), Ковальчук (5), Паласюк (16), Корнєєв (6), Турик (11), Каплун (0), Ухман (2), Макатуха, лiберо (0), Мамчур, лiберо (0).