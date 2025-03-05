За минулий рік Тернопільщина спрямувала з міського та обласного бюджетів понад 667 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони

Очільник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода розповів про виділені з бюджету гроші на допомогу ЗСУ за минулий рік та звернувся до голів місцевих громад продовжувати підтримувати українську армію.

“Війна не зупиняється. Вона не чекає важливих для нас рішень міжнародних партнерів чи нових пакетів допомоги. Війна триває щохвилини, і на передовій, і в тилу. Наші захисники ціною великих зусиль стримують ворога, захищаючи Україну і кожного з нас. Але вони потребують нашої щоденної підтримки. Ви — лідери, які не лише вирішуєте непрості завдання життєзабезпечення громад, а й об’єднуєте людей, надихаєте їх, ведете за собою. Ви вже довели, що Тернопільщина здатна діяти рішуче й ефективно”, – ідеться у повідомленні очільника Тернопільщини.

За інформацією Негоди, минулого року з обласного і місцевих бюджетів було спрямовано понад 667 мільйонів гривень на підтримку Збройних Сил України. “Це величезний внесок у нашу спільну боротьбу, доказ того, що місцеве самоврядування є невід’ємною частиною національного спротиву.

Ворог і окремі політики випробовують нас на міцність. І тому наша відповідь має бути рішучою та сильнішою”.