П’ятьох водіїв, які керували в стані алкогольного сп’яніння, виявили поліцейські Тернопільщини за ніч 23 липня. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Тернопільської області.

Усі водії отримали протоколи за частиною 1 статті 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Інспектори виявили й шостого водія, який керував автомобілем з незначними ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд у найближчому медичному закладі. Результат виявив 0.2 проміле алкоголю в крові водія, що становить граничну межу для водіїв транспортних засобів. Тому патрульні не склали на нього протокол.