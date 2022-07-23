П’ятьох водіїв, які керували в стані алкогольного сп’яніння, виявили поліцейські Тернопільщини за ніч 23 липня. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Тернопільської області.
Усі водії отримали протоколи за частиною 1 статті 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.
Інспектори виявили й шостого водія, який керував автомобілем з незначними ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд у найближчому медичному закладі. Результат виявив 0.2 проміле алкоголю в крові водія, що становить граничну межу для водіїв транспортних засобів. Тому патрульні не склали на нього протокол.
Шановні громадяни, не варто ставити антирекорди по кількість безвідповідальних кермувальників. Вживання алкогольних та наркотичних речовин суттєво впливає на координацію рухів та швидкість реакції. Кермуйте відповідально та не наражайте на небезпеку ні себе, ні інших учасників дорожнього руху, – кажуть поліцейські.