Патрульна поліція Тернопільської області повідомила, що за минулу добу, 28 вересня, на территорії області трапилось 9 ДТП.
Правоохоронці зазначають, що:
- у 5-ти випадках водії дійшли згоди та скористалися правом на складання європротоколу;
- у 3-х ДТП патрульні склали на винуватців протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, рішення прийматиме суд;
- у 1-й ДТП винуватець залишив місце пригоди, тому інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП будуть встановлювати його особу й запрошувати до управління патрульної поліції для складання відповідних матеріалів;
Поліцейські нагадують, що однією з найбільш поширених автопригод, що стаються в межах міста є порушення правил маневрування та недотримання безпечної дистанції між транспортними засобами, а на автодорогах області — перевищення безпечної швидкості для руху автомобілів та виїзд на смугу зустрічного руху транспортних засобів. Та закликають громадян керувати відповідально.