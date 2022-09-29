Поліцейські нагадують, що однією з найбільш поширених автопригод, що стаються в межах міста є порушення правил маневрування та недотримання безпечної дистанції між транспортними засобами, а на автодорогах області — перевищення безпечної швидкості для руху автомобілів та виїзд на смугу зустрічного руху транспортних засобів. Та закликають громадян керувати відповідально.