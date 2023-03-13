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За минулі вихідні патрульні на Тернопільщині виявили 7 п’яних водіїв

13.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події, Громади Тернопільщини

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За минулі вихідні патрульні на Тернопільщині виявили 7 водіїв, які керували транспортними засобами, ймовірно, в стані сп’яніння.

На всіх керманичів інспектори склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та направили адміністративні матеріали до суду, повідомляють правоохоронці.

Нагадуємо про відповідальність 👇🏼:

🔺за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

🔺за ч. 2 ст. 130 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

🔺за ч. 3 ст. 130 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

🔺за ч. 4 ст. 130 — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Теги: Тернопільська область, водіння у нетверезому стані, патрульна поліція

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