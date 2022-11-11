За принципової позиції прокуратури, Тернопільський апеляційний суд залишив без змін рішення Лановецького районного суду, яким визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності міського голову за ч. 2 ст. 172-7 КУпАП.

За принципової позиції прокуратури, Тернопільський апеляційний суд залишив без змін рішення Лановецького районного суду, яким визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності міського голову за ч. 2 ст. 172-7 КУпАП.

Нагадаємо, що посадовець прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів під час пленарного засідання сесії міської ради. Він позитивно проголосував про затвердження акта обстеження земельної ділянки в м. Ланівці площею 1,5 га, яка відводилась у власність його тещі.

За рішенням суду на посадову особу органу місцевого самоврядування накладено штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.