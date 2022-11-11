В області тривають профілактичні заходи з виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів.

До проведення відпрацювання задіяно оперативників карного розшуку, співробітників управління превентивної діяльності, слідства, кінологи, кіберполіцію та інші підрозділи поліції області. Майже упродовж місяця з незаконного обігу вилучено пістолет-кулемет, нарізний револьвер, саморобну вогнепальну зброю, дві гранати, 300 грамів вибухової речовини, понад дві сотні набоїв. Предмети з обмеженим обігом направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За виявленими фактами розпочато 18 кримінальних проваджень за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють шляхи надходження небезпечних предметів на територію області та нагадують, що особам, які незаконно зберігають зброю і вибухівку, загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.