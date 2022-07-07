За добу на Тернопільщині горіли підприємство, господарська будівля та автомобіль. Усі пожежі сталися у Тернопільському районі.

У селі Довжанка виникла пожежа сушки ячменю та піднавісу над нею на фермерському господарстві «Олійник». Вогонь знищив покриття піднавісу на площі 100 метрів квадратних, а також 2 тонни ячменю і ще 20 тонн ячменю пошкоджено. Під час гасіння пожежі врятували конструкцію сушки та піднавісу, а також майже 60 тонн ячменю.

«У селі Кобиловолоки Тернопільського району горіла господарська будівля. Полум’я знищило покриття та перекриття будівлі на площі 50 метрів квадратних, майже 300 тюків соломи, також пошкоджено облицювання стін. Під час гасіння врятовано 1 будівлю», – розповіли у службі ДСНС Тернопільської області.

І ще одна пожежа цієї доби виникла у селі Великий Глибочок на вулиці Зелена. Там загорівся автомобіль «ВАЗ-2109». Вогонь знищив моторний відсік та передні сидіння автомобіля на площі 2 метри квадратних, пошкоджено кузов автомобіля.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюють.