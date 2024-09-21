За даними вступної кампанії держзамовлення на вчителів найбільше, але набір не найякісніший

Як повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький середній бал НМТ майбутніх учителів, які цього року вступили на педагогічні спеціальності і навчатимуться на бюджеті, становить 140 балів.

За його словами, цьогоріч найбільше студентів зараховано на бюджетне навчання за спеціальністю «Середня освіта» – 6100 осіб. Водночас стали першокурсниками і будуть навчатись на вчителів не найздібніші вступники.

Адже, за даними вступної кампанії, держзамовлення на вчителів найбільше, але набір не найякісніший: середній конкурсний бал тих, хто вступив на бюджет, – близько 140, водночас на журналістику, право, фінанси – близько 180.

Заступник міністра також додав, що на контракті за цією спеціальністю навчатимуться ще 2500 майбутніх учителів, з них 300 осіб отримали понад 150 балів за два предмети НМТ, що дає їм можливість отримати освітній грант.

Такий «природний відбір» посадовець пояснює низьким рівнем зарплат учителів: «На жаль, так, ця проблема в нас простежується на спеціальності «Середня освіта», тому що вона, м’яко кажучи, не дуже приваблює вступників, які мають найвищі бали. Очевидно, це пов’язано з низькою стартовою зарплатою вчителя, й над цим питанням міністерство активно працює».