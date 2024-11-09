За час війни кількість першокласників скоротилась на третину

Про це свідчать результати аналізу відкритих статистичних даних, які щороку оприлюднює Інститут освітньої аналітики, та даних Міністерства освіти і науки.

Зокрема, перед початком повномасштабного вторгнення, у 2021 році, до перших класів в українських школах пішло понад 403,5 тисяч учнів.

У 2022 році кількість першокласників скоротилась до майже 325 тисяч учнів. У 2023 році до перших класів українських шкіл було зараховано майже 266 тисяч дітей.

Наразі статистичні дані Інституту освітньої аналітики за 2024 рік ще не оприлюднені, але, за попередніми даними МОН, цьогоріч у перший клас пішло понад 266 тисяч учнів.

Таким чином, протягом трьох останніх років кількість учнів 1-х класів скоротилась орієнтовно на 137 тисяч, що становить третину від загальної кількості першокласників до початку повномасштабної війни.