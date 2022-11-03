Найпоширеніші причини госпіталізації пацієнтів з України до польських лікарень проаналізувала група дослідників Варшавського університету.

Найчастіше до медичних закладів країни потрапляють діти до 5 років, вагітні та породіллі. Чоловіки потребують госпіталізації рідше.

Дослідження, яке провели науковці, має допомогти системі охорони здоров’я європейських країн адаптуватися до потреб біженців з України, пише radio.opole.pl.

В польських лікарнях побільшало вагітних українок

З початку 2014 року до середини 2022-го лікарні Польщі прийняли на лікування 8,5 тисяч пацієнтів з України, повідомляє Radio Opole. До початку війни найчастіше госпіталізували дорослих віком 20–35 років та дітей до 5 років. А після початку війни на перше місце вийшли діти.

Головною причиною перебування дітей і підлітків у лікарнях були інфекційні та паразитарні захворювання, на другому місці – захворювання органів дихання.

Дорослі жінки найчастіше зверталися до медиків через вагітність, пологи і рак. Натомість чоловіки найчастіше потрапляли до польських лікарень з травмами і отруєннями, а також через серцево-судинні захворювання.

Українки можуть безкоштовно отримати послуги дуоли

У Кракові відкрився Центр допомоги вагітним жінкам. До нього можуть звернутися українки, які втекли від війни. Їх проконсультують спеціалісти з України.

У Центрі допомоги вагітним українки можуть безкоштовно скористатись медичною допомогою, школою пологів та отримати необхідні речі.

Центр виник завдяки Асоціації батьків та друзів людей із синдромом Дауна Tęcza у Кракові та волонтерів, пов’язаних із сімейним акушерським центром KOALA, повідомляє “Польське радіо”.

“Ми почали працювати одразу ж після початку війни, але досі ця допомога надавалася в різних місцях — де було місце. Зараз нам вдалося орендувати велике приміщення, куди ми перенесли два склади та пологову школу”, — розповідає PAP акушерка Анна Пшибильська.

Українкам, які приїхали до Польщі після 24, безкоштовно нададуть асистента з пологів та медичну допомогу українською мовою, включно з гінекологічними та педіатричними консультаціями. Також у Центрі запропонують консультації психолога, акушерки, спеціаліста з лактації та послуги доули.

Центр має склади з безкоштовним одягом для вагітних, одягом для тих, хто годує, просто з жіночим та дитячим одягом. Ще тут можна отримати візочки, ліжечка та автокрісла.