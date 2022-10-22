В Україні підвищать тарифи на газ для населення. Це станеться, очевидно, відразу після закінчення опалювального сезону.
Раніше цієї дати підвищувати вартість блакитного палива не будуть через те, що уряд і президент обіцяли українцям не чіпати тариф на газ до закінчення холодів. Отже, найвірогідніше, що постачальники підвищать тарифи з 1 травня 2023 року.
Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев під час участі у Форумі “Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади”.
За словами головного ідеолога фінансових реформ, тариф на газ, за яким зараз розраховується переважна більшість населення, невиправдано низький. Наразі 98% побутових споживачів купують блакитне паливо у Нафтогазі, який продає його за ціною 7,96 грн за кубометр.
За теперішніх умов така вартість газу занадто низька, переконаний Гетманцев. І за великим рахунком, тариф на газ треба було би підвищувати вже зараз. Але збереження фіксованого тарифу до кінця опалювального сезону – це принципова позиція влади. Отже, до кінця квітня 2023 українці можуть бути певні: вартість газу не зросте.
“Позиція Президента – що до квітня тарифи не будуть змінюватися. Але зрозуміло, що потім їх маємо підіймати,— поділився Данило Гетманцев.— На мою думку їх потрібно було б підняти й раніше, тому що ситуація з бюджетом дуже важка. Надходження з податків не покривають навіть військових видатків”.
Водночас, уряд не приховує, що при формуванні бюджету наступного року він робив ставку на закордонні фінансові надходження. Тобто, всі зарплати бюджетників, пенсії та вся соціалка залежатимуть від того, будуть ці гроші чи ні. Але урядовці сподіваються, що західні партнери не залишать нас без підтримки, і гроші на виплати людям будуть.