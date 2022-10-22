В Україні підвищать тарифи на газ для населення. Це станеться, очевидно, відразу після закінчення опалювального сезону.

Раніше цієї дати підвищувати вартість блакитного палива не будуть через те, що уряд і президент обіцяли українцям не чіпати тариф на газ до закінчення холодів. Отже, найвірогідніше, що постачальники підвищать тарифи з 1 травня 2023 року.

Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев під час участі у Форумі “Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади”.

За словами головного ідеолога фінансових реформ, тариф на газ, за яким зараз розраховується переважна більшість населення, невиправдано низький. Наразі 98% побутових споживачів купують блакитне паливо у Нафтогазі, який продає його за ціною 7,96 грн за кубометр.